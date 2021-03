Actualidade

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Gomes Nabiam, disse hoje que o país está num "novo caminho", afirmando que o Governo está a trabalhar para "consolidar a paz e a democracia", criando condições de estabilidade para atrair investimento estrangeiro.

"A Guiné-Bissau é conhecida no mundo por algumas perturbações cíclicas políticas, mas quero aqui garantir que este Governo tudo fará para criar condições necessárias para que o investimento estrangeiro seja garantido e assegurado no nosso país", disse o primeiro-ministro guineense, que está de visita ao concelho de Águeda, no distrito de Aveiro.