Síria

Milhares de pessoas manifestaram-se hoje em Idlib, a última grande região da Síria controlada por grupos rebeldes e 'jihadistas', para marcar o décimo aniversário do início do levante contra o regime do Presidente sírio, Bashar al-Assad.

A guerra na Síria deixou mais de 388 mil mortos, deslocou e empurrou para o exílio mais de 12 milhões de pessoas, segundo a ONU, causou uma grande destruição e devastou a economia do país.

"Viemos para renovar o nosso compromisso, como fizemos em 2011 (...), de derrubar o regime do [Presidente] Bashar al-Assad", disse Hanaa Dahnine, que havia participado nas primeiras manifestações há dez anos.