Actualidade

Três pessoas estarão soterradas em Paranhos, no concelho do Porto, na sequência da queda de um muro, indicou à Lusa fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

"Os trabalhos estão a decorrer e admite-se que sejam três as pessoas soterradas. Para já é quanto se sabe, porque a operação decorre", referiu fonte do INEM cerca das 14:35, adiantando que o alerta para o acidente de trabalho foi dado às 14:07.

No local estão duas Viaturas Médica de Emergência e Reanimação (VMER), uma do Hospital de São João e outra do Santo António, bem como três ambulâncias e uma mota do INEM.