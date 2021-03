Actualidade

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Gomes Nabiam, condenou hoje as agressões a dois jornalistas guineenses, ocorridas na semana passada, garantindo que as autoridades daquele país não têm nada a ver com o caso.

"Nós condenamos [este ato] e achamos que a imprensa tem de ser livre, as pessoas têm de se expressar livremente. Portanto, não compactuamos com este tipo de atitudes", disse o chefe do Governo, em declarações aos jornalistas à margem de uma visita ao concelho de Águeda, no distrito de Aveiro.