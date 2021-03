Actualidade

A editora conimbricense Lux Records conta lançar este ano um álbum de tributo aos Tédio Boys, com versões de todos os discos da banda de Coimbra interpretados, na sua maioria, por projetos da cidade, foi hoje anunciado.

O álbum "Coverbilly Psychosis - A Tribute to Tédio Boys" vai contar com versões das bandas Dirty Coal Train, D3O, Birds Are Indie, A Jigsaw, Subway Riders, Flying Cages e Ghost Hunt, entre outros, anunciou hoje a editora.

Para antecipar o álbum, que deverá ser editado este ano, a Lux Records lançou um 'single' de vinil com a versão dos Act-Ups de "Baldie (The Bulldog)", do segundo álbum dos Tédio Boys, "Outer Space Shit!!!", e um tema dos Dirty Coal Train que junta duas faixas do disco de estreia da banda de Coimbra, "Porkabilly Psychosis!!!", de 1994.