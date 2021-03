Actualidade

A líder parlamentar do PAN, Inês de Sousa Real, defendeu hoje que o partido saberá renovar-se num "novo ciclo" após a saída da liderança do deputado André Silva e não excluiu uma eventual candidatura.

Em declarações à Lusa, Inês de Sousa Real afirmou que este é um tempo "de reflexão" sobre o futuro e de "agradecimento" a André Silva, que no domingo anunciou que em junho deixaria o parlamento e o cargo de porta-voz do Pessoas-Animais-Natureza (PAN), pelo trabalho que fez nos últimos anos, pelo partido e pelas suas causas.

Sobre a eventualidade de vir a ser candidata, no congresso já previsto para junho, afirmou: "Atendendo àquelas que são as responsabilidades assumidas no partido, não me excluo dessa reflexão [sobre o futuro do partido."