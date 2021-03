Covid-19

A Itália suspendeu hoje o uso da vacina contra o novo coronavírus da AstraZeneca, alegando razões de "precaução", após relatos de coágulos sanguíneos perigosos na Europa relacionados com este fármaco.

A decisão foi tomada depois de a Agência Italiana de Medicamentos (AIFA) ter recomendado a suspensão do uso de doses de um lote específico dessa vacina, na semana passada, após a morte de um militar e de um polícia na Sicília, em casos que a justiça está a investigar.

No domingo, as autoridades de Biella, no Piedmonte, disseram estar a investigar a morte de uma professora de música, de 57 anos, que também foi vacinada com uma dose da AstraZeneca.