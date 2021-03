Covid-19

Os cuidados intensivos do hospital de Bragança tinham no dia de hoje zero doentes com covid-19, depois de uma redução progressiva no último mês que se verifica também ao nível da enfermaria, atualmente com 10 doentes internados.

A informação foi avançada hoje pelo enfermeiro-diretor da Unidade Local de saúde (ULS) do Nordeste, Urbano Rodrigues, com a indicação de que "ao dia de hoje a situação está bastante calma" nos três hospitais da região, nomeadamente Bragança, Mirandela e Macedo de Cavaleiros.

Apenas o hospital de Bragança, o principal da região tem a resposta de cuidados intensivos que chegaram a estar lotados, com um aumento de oito para 21 camas.