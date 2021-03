Actualidade

A administração da Teledifusão de Macau (TDM) anunciou hoje que o Manual Editorial da empresa pública de rádio e televisão vai continuar a ser cumprido e reiterou a adesão ao "princípio do patriotismo", contestado anteriormente por alguns jornalistas.

Numa declaração divulgada no site da TDM, depois de uma reunião com "jornalistas da Direção de Informação e Programas Portugueses", a Comissão Executiva "reiterou que a política editorial atual não foi alterada, e ambas as partes concordaram quanto ao cumprimento dos valores fundamentais do Manual Editorial da TDM: precisão, integridade, objetividade, justiça, imparcialidade, neutralidade e interesse público, etc".

Ao mesmo tempo, a administração "manifestou o interesse para que todos os jornalistas continuem a trabalhar juntos, adiram ao princípio do patriotismo e de amor à RAEM [Região Administrativa Especial de Macau] e cumpram as responsabilidades inerentes a um órgão de comunicação social de serviço público".