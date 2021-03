Actualidade

Cinco projetos cinematográficos, de realizadores como Miguel Gomes e Tiago Guedes, vão receber um total de três milhões de euros de financiamento à produção de longas-metragens, segundo decisão do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).

Os resultados, divulgados hoje pelo ICA, dizem respeito ao segundo concurso de apoio financeiro à produção de longas-metragens de ficção de 2020, com três milhões de euros de financiamento a repartir em partes iguais por cinco projetos.

São eles "Gran Tour", de Miguel Gomes, "Vidros no asfalto", de Edgar Pêra, "Restos", de Tiago Guedes, "Sob a chama da candeia", de André Gil Mata, e "Malcriado", de Vicente Alves do Ó.