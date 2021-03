Actualidade

O deputado do Chega no parlamento açoriano José Pacheco confirmou hoje que vai ser candidato à liderança da estrutura regional do partido, assumindo "divergências" com o atual presidente, Carlos Furtado, que também vai ser candidato.

"Eu sou candidato, não há outra hipótese, tenho muitos militantes que se revêm em mim e eu não fujo aos problemas", declarou José Pacheco à agência Lusa.

O também secretário-geral do Chega/Açores falava à Lusa na sequência da demissão de Carlos Furtado do cargo de presidente do Chega/Açores.