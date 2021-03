Covid-19

O secretário de Estado da Economia garantiu hoje que o Governo está "muito preocupado" com a sobrevivência do canal Horeca, lembrando que as quebras da atividade, decorrentes da pandemia, "são tão fortes", que os apoios acabam por ser limitados.

"Estamos muito preocupados com a sobrevivência do canal Horeca [hotéis, restaurantes e cafés]. As quebras de atividade são tão fortes que os apoios do Estado são sempre limitados e nós temos consciência disso", afirmou João Neves, num 'webinar' sobre o impacto da pandemia no setor das bebidas espirituosas, organizado pela ANEBE e pela EY.

O governante lembrou que estas ajudas foram orientadas para "apoiar os custos fixos" das empresas e não tanto para cobrir as quebras, o que defendeu ser "impossível de concretizar".