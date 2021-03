Covid-19

A Espanha decidiu suspender, pelo menos durante 15 dias, a administração da vacina da AstraZeneca, seguindo decisões idênticas tomadas por vários países europeus, incluindo hoje a Alemanha, a França e a Itália.

A decisão foi comunicada esta tarde pela ministra da Saúde, Carolina Darias, numa reunião com as comunidades autónomas convocada com caráter de urgência, segundo a imprensa espanhola.

A Itália, Alemanha, França, Noruega, Áustria, Estónia, Lituânia, Letónia, Luxemburgo e Dinamarca, além de outros países incluindo fora da Europa, já interromperam por "precaução" o uso da vacina da AstraZeneca, após relatos de casos graves de coágulos sanguíneos em pessoas que foram vacinadas com doses do fármaco da AstraZeneca.