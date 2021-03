Actualidade

A atriz britânica Helen Mirren elogia a "resiliência dos profissionais das artes e a capacidade de sobreviverem à pandemia com sagacidade e coragem", na mensagem do Dia Mundial do Teatro, que é assinalado a 27 de março.

"Este tem sido um momento muito difícil para o espetáculo ao vivo, e muitos artistas, técnicos e artesãos e artesãs têm lutado, numa profissão já de si plena de insegurança. Talvez essa omnipresente insegurança os tenha tornado mais aptos a sobreviver a esta pandemia, com sagacidade e coragem", escreve Helen Mirren, na mensagem do Instituto Internacional do Teatro (IIT), da Organização Mundial das Artes Perfomativas, que assinala a data, consagrada pela organização das Nações Unidas, para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).

"Nestas novas circunstâncias", prossegue Helen Mirren, a imaginação dos profissionais das artes "já se traduziu em inventivas, divertidas e comoventes formas de comunicar, graças, claro, em larga medida, à internet".