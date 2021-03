Covid-19

O Eurogrupo defendeu hoje que as políticas orçamentais na zona euro devem permanecer "ágeis e ajustadas" à evolução da situação sanitária e económica da covid-19, pedindo ainda assim um "compromisso contínuo" dos países para sustentabilidade das suas contas.

"Por enquanto, e enquanto a emergência sanitária aguda prevalecer, continuam a ser necessárias amplas medidas orçamentais para proteger os cidadãos e as empresas. A política orçamental deve permanecer ágil e efetivamente ajustada à medida que a situação sanitária e económica evolui", argumenta a estrutura informal que reúne os ministros das Finanças da zona euro.

Numa declaração divulgada no dia em que o Eurogrupo se reúne para fazer um ponto da situação sobre as medidas de apoio orçamental prestado às economias devido à pandemia, a estrutura defende que, "uma vez que a situação sanitária melhore e as restrições forem atenuadas, as medidas orçamentais deverão gradualmente mudar para ações mais direcionadas para promover uma recuperação resiliente e sustentável".