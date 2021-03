Actualidade

O Conselho Superior de Defesa Nacional (CSDN) deu hoje "parecer de princípio favorável" aos projetos do Governo de reforma na estrutura militar, designadamente a centralização de competências no Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA).

"Tendo presente que o processo legislativo vai seguir subsequente tramitação, ouvindo o Conselho de Estado e envolvendo aprovação governamental e apreciação e aprovação na Assembleia da República, e que, quer na sua tramitação, quer na sua eventual aplicação é fundamental o papel dos chefes dos três ramos das Forças Armadas, o Conselho deu parecer de princípio favorável aos projetos em questão", lê-se em breve nota na página oficial na Internet da Presidência da República.

Esta reunião ordinária do CSDN, através de videoconferência, fora convocada pelo Presidente da República e comandante supremo das FA, Marcelo Rebelo de Sousa, precisamente para analisar as alterações do Governo socialista à Lei de Defesa Nacional e Lei Orgânica de Bases da Organização das FA (LOBOFA).