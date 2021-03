Actualidade

A maioria (74%) das empresas de serviços financeiros baseados em tecnologia (fintech) a operar em Portugal defendeu que existem barreiras à entrada no mercado, segundo um inquérito setorial da Autoridade da Concorrência (AdC).

"As conclusões do mercado setorial são particularmente incisivas, já que das 70 empresas a prestar serviços em Portugal, 74% responderam que existem barreiras à entrada no mercado", referiu a AdC, em comunicado.

Destas, 64% identificaram a posição dos incumbentes ou a existência de um ecossistema fechado como uma das barreiras.