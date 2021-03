Covid-19

Angola registou 27 novos casos de infeção pelo novo coronavírus e deu como recuperados 98 pacientes, sem óbitos desde domingo, somando agora 21.407 infeções, 521 mortes e 19.948 recuperados, informou o secretário de Estado para a Saúde Pública.

Franco Mufinda, que procedia ao balanço da situação de covid-19 no país, nas últimas 24 horas, disse que dos 27 casos registados, com idades entre 02 e 63 anos, 20 foram registados em Luanda, dois em Cabinda, um no Huambo, e o mesmo número na Huíla, Lunda Sul, Malanje e Zaire, sendo 17 do sexo masculino e dez do sexo feminino.

Nas últimas 24 horas, não foram notificadas mortes, e as autoridades deram alta a 98 pessoas, todas em Luanda, capital de Angola, com idades entre os 06 meses e os 83 anos.