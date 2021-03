Magalhães/500 anos

A travessia do Oceano Pacífico por Fernão de Magalhães, feito que celebra na terça-feira 500 anos, foi "uma das maiores façanhas náuticas da história", defendeu hoje o presidente da Estrutura de Missão do V Centenário da 1.ª Circum-Navegação, José Manuel Marques.

"A travessia, sobretudo a passagem ou a descoberta do estreito que hoje leva o nome de estreito de Magalhães e a travessia do Pacífico, foi uma das maiores façanhas náuticas na história da humanidade, nomeadamente se pensarmos que tudo isto foi feito nos alvores do século XVI", disse hoje José Manuel Marques à Lusa, por telefone, na véspera dos 500 anos da chegada da expedição ao arquipélago das Filipinas.

"Quase que poderíamos dizer que aqui se revela, por um lado, a grande genialidade de Magalhães na sua força empreendedora, na sua ousadia, na sua determinação, na sua liderança", acrescentou o responsável.