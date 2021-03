Actualidade

A Tarumba - Teatro de Marionetas assinala, no dia 21, o Dia Mundial da Marioneta, com a exibição 'online' do documentário "Descon'FIMFA Lx20 - Um Festival em Tempos de Pandemia", informou hoje a companhia.

Com realização de Tiago Inuit, o documentário centra-se na edição de 2020 do Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas (FIMFA Lx) que, excecionalmente, devido à pandemia, aconteceu em agosto e contou com uma programação diferente da planeada.

A edição deste ano do festival decorrerá de 04 a 23 de maio, em vários espaços da capital portuguesa.