O presidente do Governo Regional dos Açores afirmou hoje que "a estabilidade desta legislatura e a vontade de uma governação de mudança está alcançada pelos compromissos leais" firmados com todos os partidos, incluindo o Chega.

Questionado sobre se a demissão do líder do Chega/Açores pode pôr em causa a solução governativa, José Manuel Bolieiro afirmou que "a estabilidade desta legislatura e a vontade de uma governação de mudança está alcançada pelos compromissos leais de todos os que asseguraram uma maioria parlamentar para aprovação do programa de Governo e, naturalmente, para aprovação e exequibilidade do programa do Governo, através das orientações de médio prazo e dos Planos e Orçamentos anuais".

O líder do executivo açoriano falava hoje aos jornalistas no Palácio de Santana, em Ponta Delgada, depois de ter recebido o comandante Operacional dos Açores, vice-almirante Edgar Ribeiro, que cessa agora funções.