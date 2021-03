Actualidade

A quebra dos sigilos bancários de dezenas de pessoas e empresas citadas numa investigação sobre peculato revelou indícios de desvios de dinheiro no antigo gabinete do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, segundo o portal de notícias Uol.

O portal brasileiro afirma ter encontrado este indícios após investigar dados bancários de uma averiguação, ainda a decorrer, sobre desvios de dinheiro alegadamente realizados por Flávio Bolsonaro, filho mais velho do Presidente brasileiro, quando ele era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

A partir da análise da quebra do sigilo bancário destas empresas e pessoas, o Uol descobriu supostos indícios de que crimes semelhantes podem ter sido cometidos nos gabinetes do Presidente do Brasil quando ele era deputado federal, e no gabiente de outro filho dele que é também político, o vereador da cidade do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro.