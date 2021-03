Eutanásia

Lisboa, 15 mar 2021 (Lusa) - O Tribunal Constitucional (TC) não deu razão a uma das dúvidas colocadas pelo Presidente na lei da eutanásia, relativamente ao conceito de "sofrimento intolerável", concordando quanto à imprecisão da "lesão definitiva de gravidade extrema".

O presidente do TC, João Caupers, recordou as duas dúvidas levantadas por Marcelo Rebelo de Sousa quanto ao "caráter excessivamente indeterminado" do conceito de "sofrimento intolerável" e de "lesão definitiva de gravidade extrema de acordo com o consenso científico" para a pessoa pedir a morte medicamente assistida.

No caso do "sofrimento intolerável", os juízes admitiram que, "sendo embora indeterminado, é determinável de acordo com as regras próprias da profissão médica".