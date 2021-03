Autárquicas

A deputada Beatriz Gomes Dias foi hoje aprovada pela coordenadora concelhia do Bloco de Esquerda (BE) de Lisboa como cabeça de lista do partido à câmara lisboeta nas próximas eleições autárquicas, adiantou à agência Lusa fonte oficial.

De acordo com a mesma fonte, o nome de Beatriz Gomes Dias para encabeçar a candidatura bloquista à autarquia da capital teve luz verde desta estrutura, sendo agora sujeita a votação por todos os aderentes bloquistas de Lisboa em assembleia concelhia.

Esta votação, que será por voto secreto, decorre nos próximos dois dias, um formato adaptado devido à pandemia, seguindo-se a ratificação pela coordenadora distrital de Lisboa.