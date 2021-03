Actualidade

Investigadores de Portugal e dos Estados Unidos criaram um modelo computacional que permite distinguir, entre todas as interações dos genes com o organismo, quais as mais diretas, o que esperam poder vir ajudar no combate a doenças.

A equipa, que inclui o investigador Luís Rocha, do Instituto Gulbenkian de Ciência, olhou para bases de dados elaboradas ao longo de anos por cientistas de todo o mundo sobre as redes bioquímicas e conseguiu construir um modelo que emprega inteligência artificial para detetar as ligações redundantes.

"Apesar de haver um gene que, supostamente, recebe informação e só atua no organismo mediante interações com outros, na realidade, ele só interage com poucos", disse Luís Rocha à agência Lusa, referindo que esta redundância é "um princípio da biologia para as coisas serem robustas e resilientes" e se verifica em organismos como as moscas e os seres humanos.