Covid-19

Os pedidos de patente com origem em Portugal junto do Instituto Europeu de Patentes (IEP) caíram 8,5% em 2020, para 249, sendo este o segundo valor mais alto de que há registo e liderado pela Universidade do Minho.

Os dados constam do Índex de Patentes de 2020, hoje publicado, que revela que "os pedidos de patente com origem em Portugal junto do IEP caíram 8,5% em 2020 durante a pandemia, pondo fim a dois anos consecutivos de crescimento acentuado".

Esta descida compara com subidas de 23,1% em 2019 e de 47,3% em 2018.