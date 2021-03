Buscas para encontrar mulher no rio Lima retomadas às 07

As buscas para encontrar uma mulher de cerca de 70 anos no rio Lima, em Viana do Castelo, desaparecida segunda-feira num naufrágio, foram retomadas às 07:00, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Fonte do CDOS de Viana do Castelo disse à agência Lusa que as buscas foram retomadas às 07:00, tal como previsto, mobilizando 14 operacionais, com o apoio de quatro veículos e quatro meios náuticos.

"Temos no local elementos das Sapadores e bombeiros voluntários de Viana do Castelo e dois botes e outros dois barcos da Autoridade Marítima de Viana do Castelo", disse a fonte.