Arqueólogos israelitas anunciaram a descoberta de dezenas de novos manuscritos do Mar Morto incluindo um texto bíblico numa caverna onde se acredita ter sido escondido durante uma revolva judaica contra o Império Romano, há 1.900 anos.

Os fragmentos de pergaminho apresentam linhas de texto em grego dos livros dos profetas Zacarias e Naum.

De acordo com a Autoridade Israelita de Antiguidades, os fragmentos submetidos ao sistema de datação por carbono são do século II sendo os primeiros a serem encontrados no deserto a sul de Jerusalém em mais de 60 anos.