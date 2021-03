Covid-19/Um ano

O número de mortes por covid-19 em Portugal desde o início do ano até 10 de março ascende a 9.642, que correspondem a 58% do total de vítimas mortais desde o início da pandemia, segundo dados oficiais.

Em 2020, foram registados 6.993 óbitos por covid-19, mas as 5.805 mortes em janeiro - o mês mais trágico em Portugal até ao momento -, somadas às 3.558 vítimas mortais em fevereiro e às 279 nos primeiros 10 dias de março, fazem com que 2021 conte com mais de metade do total deste período (16.635).

Os dados foram solicitados pela Lusa à Direção-Geral da Saúde (DGS), no dia em que se assinala o primeiro ano do primeiro óbito em Portugal causado pelo novo coronavírus, em 16 de março de 2020.