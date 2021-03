Covid-19

O presidente da Câmara Municipal do Sabugal, no distrito da Guarda, disse hoje que o fecho das fronteiras com Espanha está a causar constrangimentos aos empresários do setor pecuário e da área da restauração e do turismo.

"Não tendo o Sabugal e o outro lado da fronteira grande expressão em termos de trabalhadores transfronteiriços, aquilo que se tem sentido em termos de constrangimentos tem a ver mais com a atividade pecuária e da interação que há com o lado espanhol, essencialmente em termos de fornecimentos e serviços", disse hoje António Robalo à agência Lusa.

Segundo o presidente do município do Sabugal, "a pecuária e a dinâmica económica, mais na área dos serviços da restauração e do turismo, têm sido afetados pelo encerramento da fronteira".