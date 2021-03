Covid-19

Os produtores de folar de Valpaços dispõem de uma plataforma para venda 'online' que quer encurtar distâncias com o consumidor, potenciar negócios ao longo de todo o ano e conquistar novos mercados.

As edições de 2020 e 2021 da Feira do Folar deste município do distrito de Vila Real, agendadas para o fim de semana anterior ao da Páscoa, foram canceladas por causa da pandemia de covid-19. Este ano, o certame decorreria de 26 a 28 de março.

O folar é feito com farinha, ovos, azeite, presunto, linguiça e salpicão, é presença obrigatória na mesa dos transmontanos durante a celebração da Páscoa e, o de Valpaços, é um produto com indicação geográfica protegida (IGP) desde 2017.