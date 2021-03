Eutanásia

O Centro de Estudos de Bioética (CEB) congratulou-se com a decisão do Tribunal Constitucional (TC) relativamente à morte medicamente assistida, considerando que reponde às diversas entidades que criticaram o diploma.

Em comunicado, o CEB diz que a decisão do TC responde pelo povo português, "que nunca se reviu nem se manifestou a favor de uma lei que permite matar a pedido", e a quem criticou o diploma, não só o CEB, mas as ordens dos médicos, enfermeiros, advogados, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e os conselhos superiores da Magistratura e do Ministério Público.

O TC chumbou na segunda-feira a lei sobre a morte medicamente assistida, em resposta a um pedido de fiscalização preventiva feito pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.