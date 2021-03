Actualidade

Dois projetos da Universidade de Coimbra (UC) centrados na disponibilização de recursos educativos e na divulgação de conhecimento sobre o Holocausto foram financiados pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), foi hoje anunciado.

Os projetos "MemoMarranos" e "O Holocausto em português: um repositório dinâmico de recursos educativos", com a duração de um ano, foram aprovados para receber financiamento da FCT, revela a UC, numa nota hoje divulgada.

O financiamento, no valor de 66 mil euros, é concedido no âmbito do apoio especial a projetos de investigação e desenvolvimento sobre o tema "Portugal e o Holocausto: investigação e memória", inserido no "Nunca Esquecer" - Programa Nacional em torno da Memória do Holocausto.