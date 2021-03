Covid-19

A vacinação contra a covid-19 em Cabo Verde arranca na sexta-feira com os profissionais de saúde, mas apenas com vacinas da Pfizer, enquanto são aguardados esclarecimentos sobre a segurança das da AstraZeneca, anunciou hoje o ministro da Saúde.

Numa nota divulgada pelo ministro, Arlindo do Rosário explica que "manda o princípio da precaução que as dúvidas levantadas sejam totalmente esclarecidas", relativamente às vacinas da AstraZeneca, das quais Cabo Verde já tem 24.000 doses para administrar.

"No dia 19 [de março], tal como previsto, iniciaremos a vacinação dos profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate ao SARS-CoV-2 com a vacina da Pfizer", anunciou.