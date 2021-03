Actualidade

A confiança no investimento aumentou novamente na Alemanha em março, pelo quarto mês consecutivo, devido às expectativas na recuperação da economia e ao sucesso da vacinação, foi hoje anunciado.

O Centro de Investigação Económica Europeia (ZEW) informou hoje que o seu índice de confiança no investimento subiu para 76,6 pontos em março, mais 5,4 pontos do que no mês anterior.

Desde dezembro, este indicador subiu 20 pontos e melhorou nos quatro meses consecutivos, principalmente devido ao otimismo das expectativas sobre a evolução da economia nos próximos meses.