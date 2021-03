Actualidade

(CORRECÇÃO E NOVO TíTULO) Macau, China, 16 mar 2021 (Lusa) - A Administração Nacional de Produtos Médicos da China recebeu o primeiro pedido de registo e autorização de entrada no mercado de um medicamento de patente portuguesa.

Segundo o portal do regulador chinês na Internet, o pedido de registo do Ongentys, um medicamento para a doença de Parkinson desenvolvido pela farmacêutica portuguesa Bial, foi apresentado pela farmacêutica chinesa Shanghai Fosun Pharmaceutical Co Ltd, que faz parte do conglomerado Fosun.

O Ongentys é um fármaco de toma única diária, aprovado em junho de 2016 pela Comissão Europeia e indicado como terapêutica em pacientes adultos com doença de Parkinson e outras doenças neurológicas.