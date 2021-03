Actualidade

A Associação dos Juízes de Angola (AJA) considerou hoje como "um vergonhoso recuo" do Estado democrático e de direito e da Constituição, as alterações do capítulo sobre o Poder Judicial na proposta de revisão constitucional, "repudiando" a iniciativa.

Em nota pública enviada hoje à Lusa, a AJA afirma que, "com preocupação", os seus membros tomaram contacto com as alterações do capítulo IV sobre o Poder Judicial, designadamente as que se pretendem nos artigos 176, 179, 181 e 184 da Constituição da República de Angola (CRA).

Para a AJA, a pretensão de se introduzir novos números, de 6 a 9, no artigo 176, consubstancia-se, na prática, "um vergonhoso recuo do Estado democrático e de direito e da Constituição, por visaram uma verdadeira desestruturação do sistema judicial".