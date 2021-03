Actualidade

Palhinha e Nuno Mendes, jogadores do Sporting, são as novidades nos 25 eleitos de Portugal para os primeiros três jogos no Grupo A de apuramento para o Mundial de 2022, em março, com Azerbaijão, Sérvia e Luxemburgo.

Em relação à última convocatória, em 05 de novembro de 2020, para os embates com Andorra, França e Croácia, os últimos dois para a Liga das Nações, também são novidades os regressados Cedric (Arsenal), Pepe (FC Porto), Rafa (Benfica) e André Silva (Eintracht Frankfurt).

No sentido inverso, foram excluídos os defesas Nelson Semedo (Wolverhampton), Rúben Semedo (Olympiacos) e Mário Rui (Nápoles), o médio William Carvalho (Betis) e os avançados Paulinho (Sporting) e Trincão (FC Barcelona), este último chamado na segunda-feira por Rui Jorge para o Europeu de sub-21.