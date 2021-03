Moçambique/Ataques

O analista moçambicano Fernando Lima disse que o "máximo potencial" das forças armadas moçambicanas está por alcançar em Cabo Delgado, no dia em que o novo chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas toma posse.

"A resposta militar sempre esteve ao alcance das forças armadas, mas é preciso adequá-las aos desafios que lhes são exigidos. Isto significa colocar os homens certos nos locais certos", referiu o jornalista à Lusa.

Por outro lado, quem dirigir as Forças Armadas e de Defesa de Moçambique (FADM) não pode olhar para o conflito no norte do país "num âmbito estreitamente militar", referiu, acrescentando que é necessário que se perceba a natureza específica do tipo de terrorismo que está no terreno, com outras vertentes.