Covid-19

O Presidente são-tomense, Evaristo Carvalho, apelou hoje ao povo são-tomense a fazer a vacinação contra a covid-19 "sem hesitação", defendendo que todos devem estar unidos para enfrentar a pandemia.

O chefe de Estado foi vacinado hoje contra a covid-19, com a vacina da AstraZeneca, na sua residência oficial, no Palácio do Mouro, na cidade de Trindade, a cerca de 10 quilómetros da capital.

"Quero apelar a todos os são-tomenses para aderirem sem hesitação a esta campanha, apesar das dúvidas que se levantam em vários países", apelou o chefe de Estado são-tomense.