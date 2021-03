Actualidade

O regente português Dinis Sousa foi nomeado Maestro Principal da Royal Northern Sinfonia (RNS), a única orquestra de câmara a tempo inteiro, baseada no centro cultural Sage Gateshead, em Newcastle, norte de Inglaterra, anunciou hoje a instituição.

A nomeação é um reflexo do otimismo no Reino Unido de que o pior da pandemia covid-19 já terá passado, e também da ambição do Sage Gateshead, na região do nordeste de Inglaterra, para onde o Governo britânico está a direcionar bastante investimento para a economia local.

"Neste momento, quando as comunidades no Nordeste vão precisar da música e das artes mais do que nunca, Sage Gateshead quer responder de forma significativa, trazendo o papel vital da música na melhoria da saúde e bem-estar, educação e formação, e na criação de experiências comuns positivas para beneficiar toda a região", justifica em comunicado.