Mundial2022

O selecionador português de futebol assegurou hoje que Cristiano Ronaldo chegará à seleção "super motivado" para ajudar na tripla jornada de apuramento para o Mundial2022, e esclareceu que Rui Patrício está "perfeitamente normal", após o choque na segunda-feira.

O capitão da seleção das 'quinas' foi alvo de críticas na última semana, após a eliminação da Juventus da Liga dos Campeões, aos 'pés' do FC Porto, nos oitavos de final. Contudo, no passado fim de semana anotou um 'hat-trick' pela campeã transalpina.

"Tenho a certeza de que [Cristiano Ronaldo] vem, como sempre, super motivado. Não tem a ver com ter marcado mais golos ou menos. Espero bem que venha e, vem de certeza, com a mesma ambição que sempre demonstrou, não pensando em objetivos pessoais, mas em concretizar os da equipa nacional", afirmou Fernando Santos, em conferência de imprensa, que serviu para divulgar os 25 eleitos para a tripla jornada de qualificação do Grupo A.