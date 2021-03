Actualidade

Cerca de 37% (2.842) dos 7.673 pedidos de devolução do Pagamento Especial por Conta (PEC) remetidos à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) apresentavam desconformidades entre o valor pedido e o disponível, segundo o Ministério das Finanças.

A existência desta desconformidade levou a AT a ter de solicitar a confirmação dos valores junto das empresas que requerem a devolução dos PEC relativos aos períodos de tributação de 2014 a 2019, e não deduzidos até à declaração de rendimentos relativa a 2019.

Em resposta à Lusa fonte oficial do Ministério das Finanças precisou terem chegado à AT "7.673 pedidos de devolução do Pagamento Especial por Conta", dos quais se verificou "que 4.831 preenchem os requisitos previstos no Despacho 510/2020", enquanto que em relação a "2.842 pedidos foi solicitada confirmação aos contribuintes, na medida em que o valor pedido é diferente do valor disponível".