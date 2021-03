Actualidade

As remessas dos angolanos a trabalhar em Portugal caíram 12% no ano passado, para 8,2 milhões de euros, enquanto os portugueses em Angola enviaram 245,3 milhões, uma queda de 1,1% sobre 2019, segundo dados do Banco de Portugal.

De acordo com os dados consultados hoje pela agência Lusa, os trabalhadores angolanos em Portugal enviaram 9,35 milhões de euros em 2019, um valor que desceu 12% para 8,22 milhões de euros no ano passado, um ano caracterizado pelo forte abrandamento económico motivado pela pandemia de covid-19.

Em sentido inverso, os portugueses a trabalhar em Angola enviaram 245,5 milhões de euros no ano passado para Portugal, o que representa uma descida de 1,1% face aos 248,3 enviados em 2019.