Actualidade

O ex-conselheiro da Casa Branca Steve Bannon considerou hoje "uma piada politicamente motivada" a rejeição, pelas autoridades italianas, da autorização para a criação de uma academia populista para formação de futuros líderes políticos no país.

Na segunda-feira, o Conselho de Estado italiano, a mais alta instância da justiça administrativa no país, confirmou a decisão do Ministério da Cultura de Itália, que cancelou a autorização dada anteriormente ao Instituto Dignitatis Humanae (Instituto da Dignidade Humana), indicaram hoje a agência noticiosa ANSA e a televisão estatal RAI.

A medida anulou, assim, uma decisão anterior de um tribunal administrativo regional que não se opusera à criação do 'think tank', que deveria instalar-se num mosteiro no topo de uma colina na província de Frosinone, a sul de Roma.