Actualidade

As obras das linhas Amarela e Rosa da Metro do Porto começam "já e decorrerão durante três anos", até 2024, foi hoje anunciado pelo presidente da empresa, Tiago Braga.

"Abraçaremos esta nova etapa que se irá prolongar até 2024 com a mesma energia e compromisso com que fizemos até ao momento", disse Tiago Braga numa cerimónia que decorreu esta manhã nos Jardim do Palácio de Cristal, no Porto, e na qual participou o primeiro-ministro, António Costa, bem como o ministro do Ambiente e da Ação Climática, Matos Fernandes.

Em causa as obras de prolongamento da Linha Amarela e a construção da Linha Rosa, o que representa, no total, "um acréscimo de seis quilómetros e sete estações à rede de metro do Porto e um investimento total superior a 400 milhões de euros", frisou Tiago Braga.