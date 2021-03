Actualidade

O produtor e realizador norte-americano Spike Lee vai presidir o júri do 74.º Festival de Cannes, que decorre de 06 a 17 de julho, nesta cidade francesa, anunciou hoje a organização do certame.

Impedido de presidir a edição de 2020, devido à pandemia de covid-19, como anunciado, Spike Lee manteve-se leal e prometeu acompanhar o Festival até ao seu regresso à Croisette, lê-se no comunicado do festival, hoje divulgado.

Para a organização, Spike Lee faz com que o "Festival de Cannes inaugure esta nova década com um excecional presidente do júri, já que é um dos maiores realizadores da sua geração, além de ser argumentista, ator e editor".