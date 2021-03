Moçambique/Ataques

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, apontou hoje a eliminação do terrorismo em Cabo Delgado como a principal missão do novo chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, Joaquim Rivas Mangrasse.

"É missão das Forças Armadas eliminar todo o tipo de ameaça à nossa soberania, incluindo o terrorismo e seus mentores, que não devem ter sossego e devem se arrepender de ter ousado atacar Moçambique", declarou Filipe Nyusi.

O Presidente moçambicano falava durante a tomada de posse do novo chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas de Moçambique, em Maputo.