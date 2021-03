Venezuela

O Tribunal de Justiça da CEDEAO ordenou a "libertação imediata" de Alex Saab, considerado testa-de-ferro de Nicolás Maduro e detido em Cabo Verde, instando as autoridades cabo-verdianas a pararem a extradição para os Estados Unidos da América (EUA).

Numa nota divulgada hoje e à qual a Lusa teve acesso, o tribunal referiu que a sentença foi emitida na segunda-feira, pela juíza relatora Januaria Costa (de Cabo Verde, uma dos cinco juízes daquele tribunal), declarando "ilegal a prisão" de Alex Saab, em junho passado, quando, enquanto "enviado especial" e com passaporte venezuelano, fez uma escala técnica para reabastecimento na ilha do Sal, considerando a detenção "uma violação" da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos.

Nesta decisão, o Tribunal de Justiça da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) ordena a "libertação imediata" do empresário de nacionalidade colombiana e o pagamento por Cabo Verde de 200.000 dólares como "compensação pelo prejuízo moral sofrido em consequência da sua prisão arbitrária e detenção ilegal".