O mercado global da arte caiu 22% em 2020, devido à pandemia, gerando a maior quebra num só ano, desde a recessão de 2009, mas as vendas 'online' duplicaram, indica o relatório anual da feira de Basileia com o banco UBS.

No mesmo período, o setor perdeu 4% dos postos de trabalho, em relação a 2019, garantindo emprego a 2,9 milhões de pessoas, no final do ano passado.

De acordo com o relatório "The Art Basel/UBS Global Art Market 2021", hoje divulgado, que reúne dados fornecidos por galerias, colecionadores, casas de leilões e outros agentes do setor, relativos à atividade durante 2020, o mercado de vendas atingiu os 50,1 mil milhões de dólares (41,98 mil milhões de euros), no final do ano passado.